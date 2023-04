Superbike, Assen 2023: diretta tv, orari e programma

ROMA - L'Olanda ospita il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Superbike. Sul circuito di Assen, infatti, riparte l'azione dopo un mese e mezzo di sosta dalla precedente tappa in Indonesia. Ricomincia la caccia alla Ducati di Alvaro Bautista, il quale, da campione del mondo in carica, si è ripresentato alla grande, vincendo già in cinque occasioni su sei, tra gare e Superpole Race. Alle sue spalle, però, le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, cercano di impensierire lo spagnolo. Si parte nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 11:10 con la Superpole, mentre alle 14 sarà il turno di gara-1; domenica 23 aprile, infine, andranno in scena la Superpole Race alle 11 e gara-2 alle 14. La copertura televisiva della tappa è garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208 del telecomando di Sky), mentre su TV8 sarà possibile seguire gara-1, Superpole Race e gara-2 in diretta. La Superbike sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.