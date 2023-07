Superbike Imola: Ducati e Bautista triofano in gara 1, battuto Toprak

IMOLA - Alvaro Bautista conquista gara-1 a Imola, nella tappa valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Dopo aver chiuso al terzo posto la Superpole al mattino, lo spagnolo riporta la Ducati davanti a tutti ottenendo il sigillo numero 17 in stagione, portandosi a +98 sul secondo posto in classifica. Al secondo posto, vittima del sorpasso decisivo a sei giri dalla fine, c'è la Yamaha di Toprak Razgatlioglu, autore della pole al mattino, davanti al cannibale Jonathan Rea sulla sua Kawasaki. Quattro italiani seguono il terzetto di testa: al quarto posto c'è Andrea Locatelli, seguito dal terzetto di Ducati formato da Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci e Axel Bassani