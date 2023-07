Superbike: a Imola Toprak in pole davanti a due Ducati

IMOLA - Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole di Imola, nella tappa valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Il pilota turco comincia al meglio il weekend sulla pista italiana, firmando il crono di 1:45.909 e precedendo nella qualifica le due Ducati di Axel Bassani e del leader di classifica Alvaro Bautista. Quarto posto per l'altra Yamaha di Andrea Locatelli, davanti a Scott Redding e Bradley Ray, mentre si accontenta della settima posizione il "Cannibale" Jonathan Rea sulla sua Kawasaki. Ottavo tempo per la Ducati di Michael Ruben Rinaldi, con Danilo Petrucci decimo