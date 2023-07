Superbike, altro colpo alla Ducati: tagliati altri giri per Imola

Superbike, taglio dei giri in arrivo per la Ducati

Una scelta, quella degli organizzatori del mondiale, destinata a far discutere e non poco l’intero ambiente. E che paradossalmente, secondo esperti e addetti ai lavori, rischierà di penalizzare maggiormente non tanto il dominatore assoluto della stagione, Alvaro Bautista, bensì il resto del plotone dei piloti portacolori dei team di Borgo Panigale. Ma soprattutto una scelta che, ora, potrebbe avere conseguenze anche per gli altri team.