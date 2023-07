SBK, Bautista e i tagli ai giri Ducati: la frase ironica sulla Supersport

Superbike, Bautista polemico con il Circus

E’ questa la reazione postata su Twitter dal campione spagnolo, a seguito del secondo taglio di 250 giri motore imposto nei confronti della Ducati dagli organizzatori del Circus. Taglio che arriva alla vigilia del GP d’Italia, a Imola, e che segue la prima sforbiciata applicata sempre contro la scuderia italiana alla vigilia del circuito di Barcellona. In quell’occasione la riduzione di giri non portò gli effetti, evidentemente, sperati da Dorna e FIM, con Bautista risultato dominatore incontrastato. Sarà così anche in Italia?