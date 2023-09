Superbike, Bautista si riscatta ad Aragon: sua gara-2 davanti a Toprak

ALCANIZ - Alvaro Bautista vince gara-2 della tappa di Superbike ad Aragon, valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Il pilota spagnolo, reduce dalla doppia caduta in gara-1 al sabato, torna davanti e conquista il successo nell'ultima prova del weekend, chiudendo al Motorland di Alcaniz davanti a Toprak Razgatlioglu, il quale però perde terreno dopo il fine settimana in Spagna. Sul podio anche Michael Ruben Rinaldi, ancora al vertice dopo la vittoria di sabato, mentre Jonathan Rea è quarto davanti ad Axel Bassani.