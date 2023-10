Superbike, Bautista vince anche gara-2 a Portimao: titolo a un passo

PORTIMAO - Alvaro Bautista non ne sbaglia una, almeno in Portogallo. A Portimao, nella tappa valevole per il Mondiale 2023 di Superbike, lo spagnolo vince anche gara-2 e completa un weekend straordinario, dove aveva già messo a segno il successo in gara-1 e Superpole Race. Per il secondo titolo consecutivo del pilota Ducati è solo questione di tempo: tra meno di un mese, a Jerez, gli basterà non arrivare oltre il quattordicesimo posto per certificare il trionfo già al sabato. Intanto la casa di Borgo Panigale si è già portata a casa il Mondiale Costruttori. Secondo posto per Toprak Razgatlioglu, che sul podio precede l'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi.