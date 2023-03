Scoprono una copia di una Ferrari F1 e decidono di restaurarla: il risultato è incredibile

Un gruppo di appassionati di automobili, chiamato Fred Cars 38, si è imbattuto in alcune auto, ben nove in realtà, di Formula 1. Le vetture sono state ritrovate in una discarica, e le loro condizioni erano abbastanza disastrose. Fra le monoposto trovate c'era una Lotus, una Ligier e una Benetton (ma ce ne sono altre), eppure l'unica ad aver catalizzato l'intera attenzione su se stessa è stata la Ferrari F640 con il numero 27. Attenzione, però: questa è una copia, non è l'originale. È, nello specifico, una replica di quella con cui Nigel Mansell partecipò al Mondiale di Formula 1 del 1989 vincendo due gare in Brasile e in Ungheria. La Ferrari ritrovata era messa molto male, piena di ruggine e muffa, oltre che parecchio usurata. Eppure questo non ha spaventato il gruppo dal prenderla e rimetterla a nuovo, per poter farla – letteralmente – rifiorire.