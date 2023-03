A scuola in Lamborghini: la sorpresa al piccolo Marco prima dell'intervento

I poliziotti della Stradale di Ronchi di Villafranca , in provincia di Padova , hanno dimostrato che il lavoro delle Forze dell'Ordine non consiste solo nel perseguire i criminali o mantenere l'ordine pubblico. Infatti, alcune volte la loro missione è quella di regalare un sorriso e un momento di felicità a chi ne ha più bisogno...a bordo della loro potentissima Lamborghini !

Una sorpresa indimenticabile

Marco è un bambino di 10 anni affetto da una malattia genetica rara che gli impedisce di camminare autonomamente. Il piccolo dovrà inevitabilmente trasferirsi con la sua famiglia per sottoporsi a delle cure specifiche all'Ospedale Gaslini di Genova. Prima della partenza e dell'intervento però, la Polizia Stradale di Villafranca ha deciso di regalargli un'emozione che difficilmente dimenticherà: Marco è appassionato di auto e moto potenti e per questo le Forze dell'Ordine lo hanno accompagnato a scuola a bordo della loro Lamborghini Huracan. Un gesto bellissimo per mostrare supporto e vicinanza ad un bambino che a soli 10 anni deve affrontare un momento estremamente difficile.

La Polizia di Stato ha raccontato l'accaduto attraverso una nota ufficiale: “Arrivato a scuola seguito dai suoi amici poliziotti, all’ingresso lo attendevano maestre e i compagni. Un gesto di sostegno e supporto, da parte della Polizia, che ha accolto la richiesta avanzata dai genitori del piccolo e della comunità di Villafranca. Forza Marco, ci vediamo al ritorno a casa”.

