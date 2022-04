Lamborghini Huracán Tecnica, rivoluzione V10

La rivoluzione del design non tradisce l'evoluzione avanzata del V10. La nuova Lamborghini Huracán Tecnica è la fusione perfetta tra l'efficienza tecnica della famiglia Huracán e l'innovazione estetica che parte dalle linee ed esplode sotto al cofano. La nuova coupé della Casa di Sant'Agata Bolognese porta il modello Huracán verso una nuova perfezione delle supersportive, estreme e versatili sia in strada e sia in pista. Dall'aerodinamica al motore: le soluzioni estetiche della Tecnica si avvicinano molto alla STO e alla EVO, che vengono però sublimate in questa nuova edizione speciale e limitata, di cui ancora non si conosce il prezzo.

Unisce pista e strada

Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini, la Tecnica unisce il meglio dei due mondi fatti di asfalto affinché l'automobilista sia non solo connesso con la potenza della vettura ma anche con le sensazioni percepite dall'ambiente che lo circonda: "La Huracán Tecnica condensa l’esperienza di Lamborghini nel campo del design e dell’ingegneria per creare una Huracán perfetta e divertente da guidare, che convince tanto in pista quanto sulla strada per raggiungere il circuito.

La Tecnica crea un'incredibile connessione tra il conducente, la vettura e l’asfalto. Basta un tocco per sprigionare tutto il suo potenziale. Risulta facile da usare in ogni modalità di guida e in qualsiasi ambiente: in un’epoca di esperienze virtuali, questa vettura è un omaggio alla purezza tecnica e alla fisicità delle sensazioni. La Tecnica va a completare la gamma Media Information 2 Huracán e si inserisce perfettamente tra la RWD e la STO pensata per la pista. È un’espressione impeccabile della tecnologia, delle prestazioni e del motore V10 Huracán ad aspirazione naturale, con un design profondamente rivoluzionato.”

Anima V10 gestita elettronicamente

La nuova Lamborghini Huracán Tecnica monta lo stesso motore termico della Huracán STO, incrementato di 30 CV rispetto alla Huracán EVO a trazione posteriore (RWD), mentre il gruppo propulsore da 5,2 litri eroga una potenza di 640 CV, proprio come la STO, e una coppia di 565 Nm a 6.500 giri/min. Numeri che garantiscono un’accelerazione migliorata da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, con un rapporto peso-potenza di 2,15 kg/CV. Una potenza che si trasforma in dolce melodia all'interno dell'abitacilo della Tecnica, dove è stato assicurato un maggiore comfort acustico.

Il cuore di questa rivoluzionaria Huracán è il sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), che controlla ogni aspetto del comportamento dinamico della vettura integrando sistemi e configurazioni per garantire un precontrollo in logica “feed-forward” sostanzialmente in tempo reale, per assicurare una dinamica di guida perfetta. La Tecnica integra la trazione posteriore a un sistema a ruote posteriori sterzanti con un rapporto di sterzata diretto e ripartizione della coppia, insieme al Performance Traction Control System (P-TCS) modificato e a una configurazione specifica delle sospensioni, in base alle tre modalità di guida Strada, Sport o Corsa. Performance straordinarie accompagnate da una nuova gestione del raffreddamento dei freni carboceramici, che sfruttano i condotti delle pinze Media Information 3 e i deflettori di raffreddamento progettati ad hoc, per convogliare il flusso d’aria nei dischi affinché venga massimizzata la dissipazione del calore e ridotta la temperatura del liquido freni e l’estensione del pedale del freno.

Lamborghini tecnica, aerodinamica e stile

Come dicevamo è anche nel design che la Tecnica mostra un carattere più deciso, muscoloso e ovviamente in fibra di carbonio. Nel nuovo paraurti spicca la Y, che continua sui fianchi fino alle prese d’aria laterali, ed è integrata per la prima volta all'air curtain su un modello Huracán, mentre nel nuovo splitter anteriore compaiono lamelle aperte e più basse. Anche il profilo della vettura la distingue dal resto della famiglia Huracán: con 6,1 cm di lunghezza in più, pur avendo la stessa altezza e larghezza, appare più bassa e più ampia, con una silhouette ispirata alle linee dei cristalli in stile Daylight Opening della Essenza SCV12.

Nella parte posteriore le sue linee rimodellate includono un nuovo lunotto posteriore verticale, per offrire una migliore visibilità, mentre il cofano motore riprogettato e in fibra di carbonio leggera rende onore al cuore V10 della Tecnica. Nuovo anche il paraurti con presa d’aria ottimizzata e un diffusore in tinta con la carrozzeria, così come i nuovi terminali di scarico esagonali. Infine l’alettone posteriore fisso completa il design aerodinamico e contribuisce in modo sostanziale a migliorare del 35% la deportanza posteriore rispetto alla EVO RWD senza aumentare la resistenza aerodinamica, che anzi risulta ridotta del 20%.