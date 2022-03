Lamborghini sporca e arrugginita da 20 anni: a salvarla ci pensa un'officina VIDEO

Se avete intenzione di acquistare una Lamborghini ricordatevi che per le mani avrete un gioiello da tenere con cura. Il primo passo consiste nel ricordarsi almeno di lavarla, ciò che non ha fatto un americano che per 20 l'ha lasciata marcire sotto cumuli di polvere e ruggine. A rimetterla a nuovo ci hanno pensato però delle mani esperte.