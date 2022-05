Milan, la festa scudetto continua con BMW

Con la vittoria per 3-0 sul Sassuolo, il Milan è diventato campione d'Italia 2021-22. E nei festaggiamenti per questo importantissimo traguardo (il 19esimo scudetto nella storia del club), BMW ha voluto mostrare tutto il suo sostegno. Le due aziende sono insieme dal lontano 2011: la filiale italiana del Marchio è infatti Automotive Partner e Premium Partner della squadra. “Siamo felici del traguardo raggiunto da A.C. Milan nel corso del Campionato 2021-2022 - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A. - e abbiamo pensato di omaggiare questo risultato con una campagna di comunicazione dedicata che esprime in modo elegante e raffinato i valori che ci accomunano e che ci hanno portato lo scorso anno a siglare la partnership. Passione, determinazione, gusto della sfida, rispetto degli avversari e stile sono infatti nel nostro DNA e in quello di A.C. Milan”.