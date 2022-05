Arthur, che sorpresa in Formula 2: arriva la maglia con dedica per Enzo Fittipaldi!

Il mondo calcistico ed automobilistico si incontrano ancora. La testimonianza arriva da un incontro fra Enzo Fittipaldi , pilota automobilistico brasiliano nonché nipote del due volte campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi, e Arthur Melo , calciatore brasiliano nonché centrocampista della Juventus . Questa volta però non c’è solo lo sport (seppur diverso) che li accomuna, ma anche una nazione: il Brasile. Il loro incontro, non passato di certo inosservato, è avvenuto al circuito di Catalogna , in vista della Formula 2 , ed è stato immortalato con una foto ed un video postati dallo stesso pilota su Instagram.

L’autografo speciale per Enzo

Il centrocampista della squadra bianconera si è recato al circuito in Spagna per assistere alla gara di Formula 2, dove ha poi incontrato Enzo Fittipaldi in compagnia del fratello Pietro (anche lui pilota). Prima di scattare la foto ricordo, il calciatore ha deciso di fare un regalo al giovane classe 2001, autografandogli la maglia della Juve che poi, nell’immagine postata da quest’ultimo, è innalzata dal fratello Pietro con grande gioia.

Il momento dell’autografo, che Arthur fa quando Fittipaldi ha indosso la sua maglia, è stato ripreso da un video, successivamente pubblicato sulla pagina Instagram del pilota dove scrive entusiasta: “P6 finale! Gara solida e una bella visita da parte dell'amico/leggenda Arthur Melo con un regalo!”

La dedica sulla maglia personalizzata non lascia alcun dubbio su quale squadra tifi Fittipaldi. Un tifo per la Vecchia Signora che sembra un vizietto di famiglia visto anche il sorriso e l'entusiasmo del fratello per la bella sorpresa.