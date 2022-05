Prova a rubare una Ford Fiesta, ma dentro c'è una 85enne e scappa via

Nel quartiere Montesacro di Roma, e più precisamente in via Pantelleria, una rapina non ha avuto il finale sperato, ma si è rivelata persino tragicomica. Il ladro protagonista voleva rubare una Ford Fiesta, ma dopo essere salito a bordo della vettura si è accorto di non essere solo: nei sedili posteriori c’era un’anziana di 85 anni. Lo riporta il Messaggero. L’uomo ha poi arrestato la macchina ed è scappato via.