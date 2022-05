Hamsik, le Ferrari 488 Pista e Roma si meritano il "Buongiorno"

Ci sono alcune persone in giro per il mondo, soprattutto calciatori, che hanno la fortuna di svegliarsi il mattino e poter "salutare" le proprie supercar . Tra di essi, una vecchia conoscenza del calcio italiano, Marek Hamsik : l'ex capitano del Napoli , oggi in Turchia tra le fila del Trabzonspor , ha infatti pubblicato una stories su Instagram in cui saluta con affetto due auto non per tutti, le Ferrari 488 Pista e Roma .

"Good Morning", Ferrari

Hamsik - 518 presenze e 121 gol con il Napoli dal 2007 al 2019 - è infatti un grande appassionato della Casa di Maranello. Nel suo garage spiccano infatti due modelli del Cavallino, vicini per caratteristiche tecniche e diversi per conformazione. La vettura in rosso è la 488 Pista, berlinetta due posti con V8 da 720 cv, per una velocità da 340 km/h e 2,9 secondi per performare lo 0-100 km/h. Una coupé che non sfigurerebbe in un circuito da F.1. La seconda Ferrari dello slovacco è invece la Roma, l'ultima granturismo presentata dal marchio: elegante, sinuosa e con un V8 biturbo 3.9 da 620 cv.

La Roma può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 320 km/h.

Per Hamsik, insomma, si tratta di una vera e propria predilezione per la velocità e le prestazioni elevate. La sua stories mostra il centrocampista aprire il garage e "salutare" le due supercar con un "Good Morning" accompagnato da un sole sorridente. E chi non sorriderebbe, con due macchine così? Ecco il video.