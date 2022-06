Ponte del 2 giugno, tutte le autostrade in cui si prevede traffico intenso

Come ogni anno, ad eccezione dei due appena trascorsi dilaniati dalla pandemia di Covid-19, l’ Anniversario della Repubblica porta milioni di italiani a spostarsi dalle aree metropolitane verso le zone di mare e montagna. Domani 2 giugno è previsto quindi traffico intenso in tutte le maggiori arterie autostradali , con code presenti anche nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 per il rientro nei luoghi di residenza.

Obbligo di omologazione per gli autovelox: a stabilirlo è la Corte di Cassazione

Tutte le strade da bollino rosso

Per favorire gli spostamenti, Autostrade per l’Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità: saranno rimossi i cantieri di ammodernamento attivi lungo i principali tratti autostradali, soprattutto nell’intera area ligure e sulla dorsale adriatica. Resteranno operativi solo i cantieri che non causano turbative alla circolazione e quelli necessari per consentire il completamento dei lavori prima dell’esodo estivo.

L’incremento degli spostamenti è previsto: nell’area ligure lungo la costa e sulla A 26; nell’area lombarda in uscita da Milano, lungo la A4 Milano-Brescia, sulla A8 dei laghi; lungo l’Autosole nel nodo bolognese e fiorentino; da Roma verso Napoli e dalla Capitale in direzione Orte. Lunghe code sono previste in Veneto, sulla A13 Bologna-Padova e sulla A27 Mestre-Belluno e flussi intensi di traffico anche lungo la dorsale adriatica dalla Romagna alla Puglia. Sono stimati tempi di percorrenza superiori alla norma anche lungo i tracciati dell’area Toscana per il mare e in direzione delle aree rurali toscane e dell’Umbria. Traffico in aumento è atteso anche lungo il litorale tirrenico e flegreo.

Previste code anche lunedì 6 giugno

Domenica 5, soprattutto durante le ore pomeridiane, si attende il grande traffico di rientro in direzione delle aree metropolitane. Lunedì 6 giugno invece sono previste code causate dai turisti austriaci e svizzeri che hanno trascorso in Italia la festività della Pentecoste: massima attenzione quindi lungo la A23 Udine-Tarvisio e la A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione del confine di Stato.

Dalle 7.00 alle 22.00 di giovedì 2 giugno e dalle 7.00 alle 22.00 di domenica 5 giugno è stato predisposto il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate.

Aria condizionata in auto? Occhio alle multe