Matic, passione (giallo) rossa: la sua Ferrari GTC4 Lusso vale più di 270mila euro

Sfondo rosso, stemma giallo, ma stavolta al centro non c'è una lupa bensì il celebre cavallino della Ferrrari . Nemanja Matic, nuovo acquisto della Roma direttamente dal Manchester United ama da sempre lo stile italiano e come ogni calciatore che si rispetti, è appassionato di Ferrari. Sul suo profilo Instagram infatti il centrocampista ha pubblicato uno scatto che lo ritrae sul "muso" della sua GTC4 Lusso da oltre 270 mila euro .

Chiesa e Vlahovic al GP di Monaco: la Juve "tifa" Ferrari e Alfa Romeo

Passione made in Italy

Il primo colpo estivo di Thiago Pinto, che sostituirà a centrocampo Sergio Oliveira, ha scelto un'auto potente e sportiva, studiata per regalare emozioni inaspettate proprio come sperano che arriveranno sul campo i tifosi giallorossi.

"A chi manca la Formula 1? E chi è il vostro preferito?", è la didascalia scelta dal centrocampista per accompagnare lo scatto che lo vede seduto sul muso della sua Rossa, la sportiva shooting-brake ad alte prestazioni prodotta dal 2016 al 2020. Un gioiellino che nel cuore rosso monta un V12 che eroga 690 CV a 8 000 giri al minuto, e vola alla velocità massima di 335 km/h, bruciando lo 0-100 km/h in 3,4 secondi.

Occhiali da sole, felpa Ferrari che fa pendant con la livrea e tanto entusiasmo, per le auto di lusso, per la Formula 1 e anche per le eccellenze dell'Italia.