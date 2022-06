Hamsik vola in Austria per provare la nuova Ferrari 296 GTB

Le rosse fanno impazzire tutti. Stiamo parlando ovviamente dei modelli di Maranello, amati anche e soprattutto dai calciatori. Mentre il nuovo giallorosso Matic posa accanto alla sua Ferrari GTC4 Lsso, Marek Hamsik è volato in Austria, sul circuito di Salisburgo per provare alcuni esemplari di casa Ferrari.

Il fascino della nuova arrivata

L'attuale centrocampista del Trabzonspor si sarebbe recato a Salisburgo per provare in pista l’ “esperienza Ferrari”, come suggerito dall’hashtag scelto. L’iniziativa, ideata dalla Casa di Maranello, permette a coloro che vogliono provare il brivido di guidare uno dei modelli di gamma di farlo su un circuito, magari per scegliere il tipo di Ferrari più adatto ai gusti del potenziale cliente. Un’esperienza che si rivolge quindi soprattutto a chi può permettersi una simile supercar e non si fatica a pensare che Hamsik stia realmente decidendo quale “Cavallino” fa al caso suo, o meglio, quale manca alla sua già enorme collezione di Ferrari alle quali dà anche il "buongiorno".

Il modello a cui Marek sembra essere interessato è la nuova Ferrari 296 GTB da 269 mila euro, con motorizzazione V6 a 120° accoppiata a un motore elettrico plug-in (PHEV) in grado di erogare fino a 830 cv. La velocità massima raggiungibile è di 330 km/h, con uno scatto da 0 a 100 in 2,9 secondi.

