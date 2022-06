Si ubriaca in diretta e provoca un incidente d'auto: 36enne finisce in guai seri

Un 36enne di Porto Torres (Sassari) è finito nei guai per aver condiviso in una diretta Facebook un gesto folle: ha prima bevuto del whisky , poi ha cominciato a premere l'acceleratore e ha effettuato una vera e propria gincana sulla statale , superando le altre auto a velocità elevate , per poi sbattere contro un'altra vettura e finire fuori strada. Un episodio che sarebbe potuto sfociare in tragedia.

Slalom tra le auto sulla statale in preda all'alcol

Secondo quanto ricostruito dai colleghi de La Nuova Sardegna, il 36enne, in stato evidentemente alterato dall'alcol, ha cominciato a slalomeggiare tra le auto a velocità folle lungo la statale SS 131 alle porte di Sassari. La corsa è poi terminata con uno schianto contro un'altra vettura e la conseguente uscita fuori strada. Incredibilmente, non ci sono state vittime. Lo stesso automobilista è uscito illeso, così come i due occupanti dell'auto che ha subìto l'urto. Tutti e tre sono stati comunque condotti in ospedale.

Adesso rischia il carcere

Di certo, però, adesso per il 36enne sono guai. L'alcol test ha infatti rilevato una quantità di alcol nel sangue che superava abbondantemente i limiti legali. E adesso l'automobilista rischia un anno di carcere e il ritiro della patente. Infatti, il fatto di aver condiviso tutto via social attraverso una diretta costituisce un'aggravante. Il video è infatti finito in mano alle forze dell'ordine, che adesso accerteranno le responsabilità penali e amministrative.

