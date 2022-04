Fanno un'incidente in auto e chiamano i Carabinieri: ma erano ubriachi!

Una situazione ai limiti del tragicomico quella avvenuta a Quartu , in provincia di Cagliari . Un uomo e una donna , a bordo delle loro rispettive auto, si sono scontrate in viale Colombo . La colluttazione non ha provocato enormi danni né ai conducenti, né alle vetture, nonostante l’epilogo. Non riuscendo a mettersi d’accordo per il risarcimento danni, i protagonisti hanno infatti chiamato i Carabinieri che, appena arrivati per risolvere il problema, li hanno trovati…ubriachi . E così, è scattata per loro la denuncia .

Un epilogo inaspettato

Gli sventurati, o sfortunati, dopo l’incidente hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine non considerando la quantità di alcol presente nel loro organismo. Al loro arrivo, gli agenti hanno immediatamente capito il loro stato di ebbrezza, sottoponendoli all’alcol test come prevede la norma. Il test dell’etilometro della donna ha segnato un tasso alcolico circa cinque volte superiore a quello consentito per guidare, mentre per quanto riguarda l’uomo, era tre volte superiore. Meno rispetto alla guidatrice, ma sempre troppo alto. La svolta è stata delle più tragicomiche: non solo il danno, ma anche la beffa. I Carabinieri hanno deciso dunque di denunciarli per aver superato il limite consentito dalla legge, sequestrando persino le loro auto. I due viaggiavano da soli la notte dopo i festeggiamenti del 18 aprile: insomma, una Pasquetta finita non proprio come loro si aspettavano.

