Weekend di Pasqua a Torino: 15 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Come ogni festa che si rispetti, non mancano traffico e spostamenti intensi. E di conseguenza scendono in strada più controlli della polizia, per assicurarsi che non ci siano infrazioni e che gli italiani che hanno alzato un po’ troppo il gomito a tavola, tra Pasqua e Pasquetta, non si mettano al volante. Qualcuno, come sempre, c’è stato: durante il lungo weekend pasquale la polizia stradale di Torino ha denunciato 15 persone in stato di ebbrezza.