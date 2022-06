Pogba alla Juve: il ritorno del lusso tra supercar, ville da milionari e jet privato

Ci sono amori che non finiscono mai, un po’ come quello tra la Juventus e Paul Pogba, atteso nei primi giorni di luglio all’ombra della Mole per vestire di nuovo la maglia bianconera. Il “Polpo” è pronto a tornare nella sua Torino, ma ovviamente non da solo: oltre alla sua famiglia c’è un parco auto immenso, un tesoro multimilionario a 4 ruote che necessiterà di un garage dalle dimensioni (e dai sistemi antifurto) davvero notevoli, un jet privato, un enorme guardaroba di vestiti firmati personalizzati con le sue iniziali costosissimi.