5 modelli di auto usate sotto i 20.000 euro da tenere sott'occhio per l'estate

Il periodo tanto atteso è arrivato: l'estate ha aperto le sue porte con le temperature calde già da un po' e la voglia di partire è tanta, soprattutto dopo aver passato circa 2 anni a dover rinunciare alle famose e tanto attese vacanze. Quando si tratta di partire però la cosa a cui pensare, specie se si tratta di un viaggio con la famiglia, è una: la comodità. Per questo il pensiero può andare all'acquisto di un'auto, ma anche in questo caso si deve fare i conti con la situazione attuale economica e di prezzi alle stelle (quali la benzina). Per questo motivo molti volgono lo sguardo alle auto usate, e se si vuole risparmiare male non fa.