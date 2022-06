Quando Berger "tradì" Ferrari: all'asta la Lamborghini Countach della discordia

In pochi resistono al fascino di una Lamborghini. Non ci riuscì neanche Gerhard Berger . E pensare che nel 1987, quando l'austriaco approdò in Ferrari , una regola imponeva al pilota di non poter acquistare auto di altri marchi. Una "legge" bypassata a causa di una Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole . Quella "Lambo" verrà venduta all'asta il prossimo 26 giugno dalla casa Aguttes.

Lamborghini 5000 Quattrovalvole vs Ferrari Testarossa

In realtà Berger acquistò la Lamborghini poco dopo la vittoria al GP del Portogallo 1989, quando già sapeva che l'anno prossimo si sarebbe accasato alla McLaren. Insomma, i rimorsi per aver "tradito" il Cavallino erano pochi. E poi, chi non si sarebbe lasciato attrarre dalla 5000 Quattrovalvole, l'ultima Countach prodotta (1985) prima della sua rinascita avvenuta nel 2021. Realizzata in risposta alla Ferrari Testarossa, aveva un V12 potenziato rispetto alle prime due serie, con cilindrata aumentata a oltre 5000 cc (5,2 litri) e la novità delle quattro valvole per cilindro, più i sei carburatori Weber. E una nota di thriller. La 5000 Quattrovalvole infatti, all'uscita sul mercato, si dice dichiari "solo" 455 cavalli perché nel caso la Testarossa avesse registrato numeri più alti, allora a quel punto lo staff di Sant'Agata Bolognese avrebbe rivelato le cifre reali della motorizzazione che, a quanto rivelato dai collaudatori dell'epoca, potevano spingersi fino a 470 cv. Non ce ne fu tuttavia bisogno, dato che la Testarossa presentò 390 cv. Le prestazioni - velocità massima di 295 km/h - consentivano alla Countach 5000 Quattrovalvole di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti.

Countach di Berger, il prezzo

L'esemplare acquistato da Berger, verniciato di un rosso acceso, dal 1989 al 2002 ha percorso soltanto 11.000 km circa. In seguito sono stati realizzati ben 40.000 euro di lavori di ristrutturazione degli esterni, oltre ai nuovi cerchi che hanno rimpiazzato gli originali. Chi vorrà portarsela a casa dovrà sborsare una cifra tra i 350.000 e i 450.000 euro.

