Boatherone, la strana fusione tra una barca e un furgone

Consideratela una barca, oppure un furgone, tanto la Boatherhome può essere entrambe. Il veicolo, costruito negli anni '80 in 21 esemplari è l'unione di una barca e di un furgone Ford Econoline e permette di viaggiare sia in acqua, sia in strada assicurando ogni comfort possibile.

Per ogni tipo di viaggio

La particolarità di questo veicolo che dall'aspetto sembra quasi una Limousine, sta nel fatto che la barca può essere scaricata in acqua e il furgone può essere guidato separatamente, seppur troppo ingombrante. Il proprietario Barrett Jackson è riuscito a far risaltare l'esterno del veicolo grazie a un'esclusiva verniciatura bianca, blu e arancione. Anche gli interni sono stati oggetto di numerosi aggiornamenti, con tutti i comfort che ci si aspetta di trovare in un camper: una spaziosa zona cucina con lavello, fornelli, forno e microonde, una zona pranzo che può essere trasformata in un letto per due persone e due grandi divani che possono essere uniti per formare un letto più grande di un letto king size. Jackson metterà in vendita la Boaterhome durante la prossima asta di Las Vegas che si terrà dal 30 giugno al 2 luglio 2022.

Il nuovo yacht indiano da 500 milioni di euro che ha piscina, palestra e beach club