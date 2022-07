Roscoe, influencer vegano: il bulldog di Hamilton da 670 euro al dì

Ormai è famoso quanto il suo padrone, dato che è presenza fissa sui suoi social. E non solo. Parliamo di Roscoe , il cane di Lewis Hamilton , molto spesso protagonista inaspettato anche in qualche paddock di F.1 . Difatti, l'amore del pilota inglese verso il suo bulldog è smisurato: basti pensare che per il compleanno, il suo padrone gli organizzò una divertente festa con altri simpatici cagnolini . E non tutti sanno che Roscoe guadagna addirittura 700 dollari (circa 670 euro) al giorno .

Roscoe, il bulldog che lavora come modello

Roscoe è un bulldog di 9 anni che guadagna 670 euro al giorno facendo il "modello" sui social. Fa infatti parte di un'agenzia di modelli/modelle e fa anche dei provini, confrontandosi con altri bulldog per pubblicizzare vari prodotti. E Roscoe, come padron Hamilton, segue addirittura una dieta vegana. "Ha mangiato per tutta la vita cibo normale per cani, ma anche cibo con carne - ha spiegato recentemente Hamilton -. La sua respirazione è sempre stata pessima. Non riusciva a camminare molto e le sue articolazioni gli facevano male. Aveva anche allergie alla pelle. Nel 2020 ho deciso di passare a una dieta vegana. Questo ha cambiato la sua vita. Ora non ha più problemi di respirazione. La sua gola non è più limitata, non si surriscalda come prima e ama correre. Non ha nemmeno problemi di allergie".

Insomma, Roscoe si gode la vita. E grazie agli oltre 500mila follower su Instagram, riesce anche a guadagnare delle somme niente male.

