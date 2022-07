Milano, presa la "Banda della Stelvio": dopo i furti fuggivano in Alfa Romeo

Furto lampo in 90 secondi: rubano l'Alfa Romeo davanti al proprietario VIDEO

Arrestati quattro cittadini albanesi

Dei veri e propri ladri acrobati, i quattro cittadini albanesi di 22, 27, 28 e 37 anni arrestati dalla polizia grazie alle tracce lasciate dal Suv sull'asfalto. I quattro avevano compiuto diversi furti tra il 22 e il 23 giugno, sia a Milano che nei centri dell'hinterland. I poliziotti li hanno individuati dopo innumerevoli servizi di osservazione e pedinamento, all'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nei luoghi in cui erano avvenuti i furti e a diverse intercettazioni telefoniche.

Dov'era nascosta la Stelvio blu

L'arresto è avvenuto all'alba di mercoledì 29 giugno. La polizia ha dapprima fermato tre componenti della banda, di 22, 28 e 37 anni, all'interno di un edificio a Millepini, frazione di Rodano, a est di Milano. Il quarto membro della banda è stato invece bloccato in un appartamento in zona Niguarda dopo aver opposto resistenza e provato la fuga. La polizia ha poi ritrovato l'altra protagonista, l'Alfa Romeo Stelvio verniciata di blu, che era stata nascosta in un garage di Cesano Maderno, comune in provincia di Monza. All'interno del Suv è stata rinvenuta una pistola calibro 7,65 che la banda avrebbe usato per minacciare le vittime dei furti.

Le forze dell'ordine hanno trovato anche alcuni indumenti probabilmente indossati dai ladri durante i loro colpi, e oggetti come torce, munizioni, chiavi di automobili, soldi contanti, monili e orologi. Sono state inoltre controllate anche altre tre persone, anch'esse albanesi, che si trovavano a bordo di una seconda vettura utilizzata dalla banda; tutti e tre già noti alle forze dell'ordine e con circa 10mila euro in contanti. Uno dei tre è stato arrestato perché in possesso di una settantina di grammi di hashish.

