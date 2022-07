Khalilah, la perla dorata del mare: lo yacht è in Italia ad un prezzo milionario

Tutti, una volta nella vita, vorremmo salire a bordo di uno yacht di lusso e farci trascinare da sfarzo ed eleganza mentre nel frattempo il mare ci culla. E magari il pensiero vola proprio a quei superyacht dai prezzi esorbitanti ma che non passano di certo inosservati. Come Khalilah, il superyacht di 49 metri completamente dorato, che a vederlo fa venire "l'acquolina in bocca". Varato nel 2015 nel cantiere americano Palmer Johnson, è ora in vendita ad un prezzo da capogiro proprio in Italia e si trova a Genova, pronto per essere sfoggiato in tutta la sua bellezza dal suo prossimo (e ricco) proprietario. Se si vuole acquistare il megayacht è bene sapere che il suo prezzo (esorbitante) è di 28 milioni di euro. Uno yacht non accessibile a tutti.