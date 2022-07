Sky Cruise, l'hotel volante alimentato a energia nucleare

Sky Cruise è un enorme aereo che può ospitare fino a 5.000 persone . Comprende hotel a 5 stelle, piscine, negozi, cinema ed è pure alimentato a energia nucleare . Esiste davvero? No, ma possiamo ammirarlo sotto forme di animazione. Nato dalla mente (e dalla penna) del concept artist Tony Holmsten ben 11 anni fa, oggi prende finalmente forma (seppure non del tutto reale): è stato infatti trasformato in animazione da Hashem Al-Ghaili .

Lusso, comfort e sostenibilità

Una vacanza tra le nuvole senza fine, dove lusso e comfort sono le parole chiave. Sky Cruise è dotato anche di un’enorme sala panoramica sulla coda: per arrivarci, si devono prendere una serie di ascensori e una volta raggiunta si può godere di una vista a 360° sui cieli. Per non parlare dell’alimentazione a energia nucleare, che renderebbe il mezzo assolutamente ecologico e autosufficiente (in altre parole, senza necessità atterrare per fare rifornimento). A controllare Sky Cruise, secondo il progetto di Holmsten, un’intelligenza artificiale unita ad avanzati software che si occupano di controllare le varie fasi del volo.

Meraviglioso a dirsi, ma irrealizzabile al momento. Se non nella fantasia e nell’animazione.

