Yacht, lusso ed eccessi: i giganti dei mari di CR7, Beckham e sceicchi

Estate significa divertimento e ognuno si gode le vacanze come può. C'è chi va al mare, chi va in montagna e chi si gode il relax a bordo di enormi e lussuosissime imbarcazioni. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Roman Abramovich, Mohammad Bin Salman, Joe Lewis, John Henry e Shahid Khan sono i 7 super ricchi che in questo periodo si stanno rilassando sui loro mega yacht.