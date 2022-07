Polizia sequestra monopattino truccato: andava a 120 km/h di velocità!

L'ultima frontiera del "tuning" illegale è quella di truccare le prestazioni del monopattino elettrico. Come ha fatto il 23enne italiano che è stato denunciato a Briga, in Svizzera : il ragazzo possedeva infatti un monopattino truccato che andava veloce come una vera e propria auto.

Sfrecciava sulla 4 corsie col monopattino: folle fermato dai Carabinieri

Un monopattino da 120 km/h

Il monopattino in questione, che è stato sequestrato, era in grado di raggiungere anche i 120 km/h: una cifra clamorosa, se consideriamo che la velocità massima consentita per questi mezzi è di 20 km/h. Il motore del monopattino infatti invece di avere una potenza di 500 watt, "vantava" ben 4.000 watt.

Monopattini illegali, cosa si rischia

Non è il primo caso in cui la polizia svizzera è protagonista di un fatto simile. La gran parte dei monopattini presenti sul mercato, secondo quanto sostengono le forze dell'ordine elvetiche, sono illegali e non soddisfano i requisiti di legge. In tal caso, vengono contrassegnati dalla scritta "Non autorizzato al traffico pubblico". Chi viene beccato subisce una denuncia e delle sanzioni. Nel caso provochi un incidente, si procede a eliminare la copertura assicurativa.

Monopattini e auto fanno "pace": in arrivo dei corsi di guida