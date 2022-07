L'auto al sole è una trappola mortale per i cani: cosa fare e a chi segnalare situazioni a rischio

Caldo asfissiante e umidità elevatissima: un pericolo per gli automobilisti, ma non solo. Anche i cani sono coinvolti da questo problema, ma in una forma diversa e criminale. Perché purtroppo, sempre più spesso, i nostri amici cuccioli vengono lasciati all'interno dell'auto sotto il sole rovente. E non tutti sanno che l'abitacolo di un'auto, in estate, può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale: in pochi minuti infatti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino rimanesse leggermente aperto e la macchina all'ombra. E questo comportamento costituisce un reato penale, come definito da due sentenze importanti della Corte di Cassazione che hanno condannato i rispettivi padroni per la sofferenza inflitta ai loro cani.