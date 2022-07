Torino, terrore in strada: folle salta su una Jeep per prenderla a pugni VIDEO

Una reazione inspiegabile

Dal video che circola in rete possiamo vedere come l’uomo, a torso nudo e scalzo, sia letteralmente sdraiato lungo la strada. Ma quando vede una Jeep nera andargli incontro, come preso da un impeto, si alza immediatamente e di scatto si avventa sulla vettura: salta sul cofano e batte i pugni sul tetto, provocando la reazione preoccupata del conducente sceso dal mezzo per chiedere spiegazioni e fermarlo. Il giovane continua per qualche secondo a battere i pugni sull’auto, per poi lanciarsi a terra e infine alzare le mani in segno di resa. Secondo quanto emerso successivamente, il conducente lo avrebbe bloccato. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e 118, che hanno portato via il giovane.

L’Autopilot è attivo ma la Tesla si schianta su un furgone VIDEO