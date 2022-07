Quando il casco salva la vita: motociclista sotto un bus, esce illeso VIDEO

Fanno davvero spavento le immagini del video ripreso da un autovelox, poi postato su Reddit e che in breve tempo ha fatto il giro della rete. Nel filmato, un uomo in sella alla sua moto cade e finisce sotto la ruota posteriore di un autobus in corsa. Per fortuna, indossava il casco che si è rivelato essenziale: grazie al dispositivo, il motociclista è riuscito a salvarsi.