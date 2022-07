Estate 2022: consigli per affrontare i prossimi weekend da bollino rosso

Le ferie stanno cominciando e come ogni anno tutta la penisola italiana sarà caratterizzata da traffico più o meno intenso. Molti si apprestano a raggiungere le località turistiche e balneari dove trascorrere le canoniche 2 settimane di relax, ma questo a livello di auto in autostrada si tramuta in ingorghi e flusso intenso di veicoli. Come ogni anno le direttrici di collegamento tra nord e sud le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli , la A14 Bologna-Taranto e la A30 Caserta-Salerno . Il weekend prossimo sarà particolarmente pieno di spostamenti, in particolare il venerdì pomeriggio e la mattina del sabato, con flussi in aumento in uscita dalle città. Nel mirino c’è la giornata di sabato 6 agosto che sarà protagonista di una grandissima intensità di traffico. Anche il weekend prima di Ferragosto non vanterà un alleggerimento del flusso, sia per chi esce dalla città sia per chi invece ne fa ritorno.

Consigli utili

Autostrade per l’Italia ha realizzato un piano di gestione della viabilità per cercare di risolvere i problemi legati ai weekend da bollino rosso e non solo. Il piano prevede anche la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso; gli accorgimenti e i presidi previsti garantiranno la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. Saranno a disposizione anche uomini e mezzi in punti strategici pronti ad intervenire in caso di bisogno.

Per chi viaggia con le auto elettriche può stare tranquillo: attualmente sono 26 le stazioni di ricarica ad alta potenza Free To X, attive sulla rete autostradale di ASPI, distribuite sulle principali direttrici della rete in gestione. Autostrade per l’Italia ha fornito anche alcuni consigli per un viaggio sicuro e tranquillo: pianificare le partenze al meglio tenendo conto delle previsioni di traffico e prima di mettersi in viaggio controllare adeguatamente il proprio veicolo, soprattutto pneumatici e freni. Alla guida adottare la massima prudenza ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini). Rispettare limiti di velocità e distanze di sicurezza. Durante il viaggio fermarsi al primo accenno di stanchezza facendo soste frequenti nelle aree di servizio o nelle aree di parcheggio. Non distrarsi alla guida con dispositivi mobili e utilizzare la corsia di emergenza solo in caso di estrema necessità. In caso di incidente chiamare il 112.

