Problemi all'impianto frenante: Ferrari richiama 23.500 vetture

Se avete la fortuna di aver acquistato una Ferrari dopo il 2005, probabilmente state per ricevere una lettera dalla Casa del Cavallino che vi metterà in guardia riguardo a un piccolo problema all'impianto frenante. Da Maranello infatti sono state richiamate ben 23.500 vetture le quali dovranno essere portate nelle officine per la risoluione del difetto.