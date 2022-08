Ferrari sprovvista di assicurazione sull’area pedonale: multa salata

A Reggio Calabria , una Ferrari California di colore bianco è stata trovata a percorrere l'area pedonale del lungomare di "Falcomatà". Il conducente stava provocando un bel po' di disagio sulla strada, ed è stato fermato dalla Polizia che ha poi sequestrato la macchina dopo alcuni accertamenti. Il proprietario della supercar oltre ad essere stato molto irresponsabile, poteva provocare dei danni, considerato che di solito in questi tratti di strada chiusa circolano anche molti bambini, e il livello di attenzione dovrebbe essere massimo; in questo caso poteva essere molto pericoloso.

Senza immatricolazione

La Ferrari è una decappottabile versione bianca rispetto alla rossa che si conosce di più. Una volta che si sono accorti dell’infrazione del conducente, sia gli agenti della Squadra volanti della Questura, sia quelli della Polizia stradale sono intervenuti. Colui che guidava l’auto non solo stava provocando un disagio, oltre che violare un divieto di transito, ma era persino al cellulare. E non era solo: con lui altre due persone. Dopo aver fatto alcune ricerche, si è scoperto che il proprietario della Ferrari è il titolare di una concessionaria di auto situata nel quartiere “Gallico”. Ma non è finita qui. Gli agenti hanno poi scoperto che il conducente era senza immatricolazione e senza assicurazione, facendo scattare una multa amministrativa di 1.200 euro.

