Caro carburanti, prosegue la flessione: benzina al self registra 1,833 euro al litro

Prosegue la flessione di benzina e diesel e i dati che arrivano registrano una situazione in netto miglioramento. L'Italia si è trovata negli ultimi tempi a fronteggiare un problema che per molti cittadini è costato parecchio sulle spese quotidiane. Per fortuna però all'orizzonte la strada verso la normalità si intavede. Ora il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è calato a 1,833 euro al litro da 1,861 rilevato venerdì scorso, con i diversi marchi compresi tra 1,818 e 1,854 euro al litro (no logo 1,829). Questi i dati dell’elaborazione di Quotidiano Energia comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico aggiornati a domenica 7 agosto.