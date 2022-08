Centra la Peugeot con la Ferrari a noleggio: il folle incidente a Genova

Una Ferrari F8 Spider, con carrozzeria argento, semidistrutta e incastrata tra il muro di una casa e una Peugeot 308 verde . È questa la scena surreale a cui alcuni cittadini di Genova si sono trovati davanti alcune mattine fa. La supercar di Maranello, infatti, si era schiantata in piena notte ed era stata poi abbandonata dal guidatore e dal suo passeggero , che hanno rifiutato le cure offerte dai medici dell'ambulanza giunta sul posto, e poi si sono allontanati prima che arrivassero le forze dell'ordine. I due, poco più che 20enni, avevano preso l'auto a noleggio per il fine settimana, e sono stati comunque identificati poco dopo nelle loro abitazioni.

Distrutto il bolide da 720 cavalli

Secondo i testimoni, la F8 Spider argentata era passata più volte in zona ad alta velocità nelle ore precedenti. Poi, verso le 4 del mattino, l'incidente: probabilmente a causa di un dosso, la persone alla guida ha perso il controllo della Ferrari, che è finita prima contro il dehors di un bar, e poi ha finito la sua corsa sbattendo contro una Peugeot 308 parcheggiata sulla strada. Fortunatamente, nessun altro è stato coinvolto nella carambola, che si è conclusa senza feriti.

Con i suoi 720 cavalli, erogati dal V8 biturbo di 3,9 litri, la Ferrari F8 Spider è una delle vetture a cielo aperto più potenti e veloci sul mercato. Raggiunge una velocità massima 340 chilometri orari, e divora l'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2”9. Prestazioni che ovviamente rischiano, nelle mani sbagliate, di creare situazioni di pericolo come accaduto a Genova. Per quanto non sia facile fare una stima dei danni subiti dalla F8 argento, è facile immaginare che il conto del carrozziere conterrà parecchi zeri. Specie se si considera che, di listino, la Spider di Maranello ha un prezzo di partenza di 263mila euro. Per fortuna del proprietario, la parte più danneggiata della vettura sembra l'anteriore, quindi il motore e il cambio non dovrebbero aver subito danni importanti.