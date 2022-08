Paura sulla A10: tir e auto spericolati fanno manovre a U contromano

Se qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della ragazza che sfrecciava in galleria, sui pattini, di notte sulla A10 in Liguria (poi multata), proprio nello stesso tratto autostradale sono accaduti altri due episodi che hanno dell'incredibile, e non in senso positivo. Siamo nodo autostradale di Genova e qui, all'uscita di una galleria, un tir e un’auto hanno fatto inversione di marcia, in due momenti diversi ma nello stesso giorno e nello stesso luogo. I comportamenti sconsiderati, pee fortuna, non hanno avuto conseguenze, ma ecco cosa è accaduto.