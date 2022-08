Controesodo: ritorna per l'ultimo weekend di agosto il bollino rosso sulle autostrade

Come ogni anno, gli ultimi due weekend di agosto hanno come protagoniste le partenze, o meglio i ritorni nei grandi centri urbani. Segnano la fine dell'estate e delle vacanze per coloro che devono fare ritorno alla propria routine a malincuore. Questi viaggi però costituiscono anche un problema di circolazione sulle autostrade per l'eccessiva presenza di veicoli, creando intenso traffico da cui spesso scaturiscono lunghe code e grandi disagi . Vediamo perciò come saranno caratterizzate le giornate del 26 , 27 e 28 agosto 2022 .

Le autostrade più trafficate

La giornata di venerdì 26 agosto prevede bollino giallo in mattinata. La situazione comincia a farsi più seria nel pomeriggio dove invece viene segnalato il bollino rosso, che diventerà verde soltanto nelle ore della sera. Il traffico intenso si registrerà sulle autostrade A1, A4 e A14.

Sabato 27 sarà una giornata molto più difficile in termini di traffico, in quanto il bollino rosso comprenderà sia la mattina che il pomeriggio, tornando al verde nelle ore serali. Le autostrade su cui aspettarsi maggiormente le code sono A8-A9 dai Laghi verso Milano, alla tangenziale est del capoluogo lombardo, alla A4 Milano-Brescia verso Milano, alla A22 del Brennero in tutte e due le direzioni. Anche sulla A4 nel tratto Padova-Trieste, sulla A14 da Civitanova a Cattolica e da Taranto e Poggio Imperiale, sulle autostrade liguri A10 e A12, e sulla toscana A11 è previsto traffico molto intenso. Nella giornata di sabato è in oltre in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti nella fascia oraria 8-16.

Domenica 28 non sarà diversa; in questo caso il bollino rosso sarà attivo fino alle 20. Anche per questa giornata è previsto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22, affinché le auto siano più agevolate e si riducano i rischi. Oltre alle autostrade (e strade) trafficate a cui già dal sabato bisogna stare attenti, per la domenica se ne aggiungono altre 3: la A1 in direzione Milano, il Grande raccordo anulare e la A15 da La Spezia a Parma.

