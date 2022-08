Stellantis, due stabilimenti bloccati dalla crisi dei microchip

Cattive notizie per Stellantis. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha annunciato la sospensione dei lavori di assemblaggio in due stabilimenti in Europa: quello a Saragozza, in Spagna, e l’altro a Sochaux, in Francia. Una decisione dettata dalla crisi di microchip e semiconduttori che sta gravando pesantemente sul settore automotive e, in questo caso, sulla produzione europea del Gruppo.