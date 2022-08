L’ex moglie di Ryan Giggs derubata nella notte della sua Range Rover Sport

Grande paura per l'ex moglie dell'allenatore ed ex calciatore del Manchester United Ryan Giggs: Stacey Cooke, 43 anni e con 2 figli avuti con il calciatore, Liberty di 19 anni e Zach di 15, ha subito un furto nella sua abitazione privata a Worsley, un quartiere di Manchester. L'episodio è stato riportato dal The Sun il quale dichiara che l'oggetto derubato è una Range Rover Sport dal valore di circa circa 80.000 euro. Il giornale ha poi ha spiegato che i figli di Ryan e Stacey erano in casa nel momento della rapina e sono rimasti oltre che scioccati, anche abbastanza isterici e scossi. Queste scene, in fondo, non si vedono tutti i giorni.