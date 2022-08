Ruba un'auto, entra nella metro ma si incastra nelle scale: arrestato

La notte tra lunedì 22 e martedì 23 agosto è tata davvero impegnativa per i Vigili del Fuoco di Madrid . Nessun incendio nella città, nessun cittadino rimasto bloccato in casa, ma un ladro davvero maldestro che dopo aver rubato una vettura ha deciso di entrare nella emtro di Plaza Elìptica tentando di salire le scale con tutta la vettura.

Via di fuga sbagliata

Leggendo quest'assurda notizia ci verrà sicuramente da ridere, ma in realtà qualcosa di simile è accaduta nello scorso luglio anche in Italia, a Mestre, quando un turista è rimastro incastrato con la vettura nel sottopassaggio della stazione perchè a detta sua "il navigatore gli aveva dato quelle indicazioni". Stavolta però la colpa non è di un maldestro guidatore, ma di un vero e proprio criminale che ha rubato l'automobile utilizzando poi nella fuga una corsia riservata agli autobus.

Il 36enne si è così ritrovato nel sottopasso dell'interscambio della stazione di Plaza Elìptica dopo aver sfondato le vetrate. L'idea meno intelligente è stata sicuramente quella finale: tentare di salire le scale con tutta la vettura. Ovviamente il mezzo è rimasto incastrato ed è stato quindi necessario l'intervento dei Vigili del fuoco i quali hanno lavorato tutta la notte per riuscire a scastrare l'automobile. Il ladro è stato poi arrestato.