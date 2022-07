Imposta il navigatore "a piedi": finisce con la Volvo nel sottopassaggio

Attenzione a passeggiare per Mestre, perchè qualche guidatore distratto potrebbe spuntare da un momento all'altro in qualche strada vietata. Quello che è accaduto nella città veneta ha dell'incredibile: un turista svedese ha impostato male il navigatore satellitare ed è entrato con tutta la sua Volvo in un sottopassaggio della stazione.

Torino, terrore in strada: folle salta su una Jeep per prenderla a pugni VIDEO

La beffa del navigatore

Fortunatamente il folle gesto è durato solo pochi secondi, con l'automobile rimasta incastrata sul secondo scalino del sottopasso. Non ci sono stati feriti, ma solo tanto spavento, perchè chiunque poteva trovarsi in quel punto della stazione ed essere investito. Tutta colpa di un navigatore satellitare impostato male e della negligenza del guidatore a cui non è neanche venuto il dubbio se quella strada fosse percorribile in auto. Insomma, quando utilizzate il dispositivo localizzatore assicuratevi sempre di aver scelto la giusta modalità o potrete trovarvi improvvisamente in un sottopassaggio della stazione o in qualunque altro luogo riservato ai pedoni.

Concessionaria non trova i ricambi dell'auto appena venduta e... la riacquista