Tassista furbetto litiga per il Pos, rompe gli oggetti dei turisti e fugge con le portiere aperte

Dallo scorso giugno i tassisti dovranno accettare obbligatoriamente i pagamenti con il Pos. Niente più scuse quindi, la giustificazione di mancanza della linea o del dispositivo non funzionante non sono più accettate. Dovrebbe saperlo bene questo conducente milanese che ha scatenato il panico per dei turisti che volevano pagare con carta di credito.