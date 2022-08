Situazione carburanti, sott'occhio il diesel: si attesta a 1,83 euro al litro

Il problema caro carburanti non è stato arginato e all'orizzonte la situazione non sembra rosea. La preoccupazione nell'aria è palpabile, seppur la speranza di una ripresa definitiva sia sempre dietro l'angolo. Quotidiano Energia ha riportato alcuni dati secondo cui, attualmente, la benzina risulti essere stabile a livello di costo, e il diesel invece continui a crescere imperterrito. Nel dettaglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,772 euro/litro (1,770 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,759 e 1,786 euro/litro (no logo 1,764).

Prezzi nel dettaglio

Il diesel è quello sui cui gli occhi sono più puntati. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,834 euro/litro di contro agli 1,802 di venerdì, con le compagnie tra 1,819 e 1,843 euro/litro (no logo 1,832). Per quanto riguarda il servito, per la benzina, il prezzo medio praticato è di 1,917 euro/litro (1,920 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,849 e 1,975 euro/litro (no logo 1,818). La media del diesel servito è 1,972 euro/litro (contro 1,945 di venerdì), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,931 e 2,025 euro/litro (no logo 1,883). Passando al Gpl, i prezzi medi praticati oscillano fra 0,803 a 0,828 euro/litro (no logo 0,798). Per finire, il prezzo medio del metano auto si attesta tra 2,486 e 3,123 (no logo 2,660).

