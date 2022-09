Urtava donne col monopattino e poi le violentava: scovato tramite Amazon

Un vero e proprio mostro si aggirava per alcune delle vie più vissute della vita notturna milanese, senza preoccuparsi di poter essere visto o che qualche vittima dei suoi folli e spregevoli gesti avesse avuto il coraggio di raccontare le atrocità subite. Il folle è un 21 enne che a bordo del suo monopattino elettrico aveva escogitato un modo per importunare e violentare le donne in strada.

In monopattino con una TV da 65" legata alla schiena: il video è virale

Particolari metodi di indagine

Sono 4 le violenze sessuali avvenute tra maggio e giugno avvenute tra viale Toscana, via Vallarsa, via Ripamonti e Porta Romana, a Milano. Il presunto colpevole (poichè le indagini devono ancora confermarlo) un ragazzo di 21 anni che sfrecciava sul suo monopattino, urtava le ragazze, le buttava a terra e saltava giù dal mezzo elettrico approfittando di loro. Così il giovane, residente in una zona non lontana dalle vie sopra citate, è stato obbligato agli arresti domiciliari dopo essere stato identificato attraverso Amazon, che ha fornito l'elenco degli acquirenti di monopattini negli ultimi 2 mesi. Inoltre era risultato che l'aggressore avesse un accento piemontese (che si sente chiaro nel 21enne). Inoltre il cellulare del giovane sembra aver agganciato spesso le zone incriminate ed indossava spesso un bermuda e uno zainetto che le vittime hanno ricordato. Le indagini sono tutt'ora in corso per scoprire se sia effettivamente lui il violentatore seriale sul monopattino.

Polizia sequestra monopattino truccato: andava a 120 km/h di velocità!