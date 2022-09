Il Signore degli Anelli, il mistero dell'auto nel primo film della saga

L'uscita lo scorso 2 settembre della nuova serie Gli anelli del potere , prequel della trilogia del Signore degli anelli , ha mandato in visibilio i fan delle trasposizioni cinematografiche (e ora televisive) del romanzo di JRR Tolkien. E con un progetto di così vasta portata, sono davvero tanti gli argmenti di discussione. Tra questi, sono emersi di nuovo alcuni errori presenti nei film. Uno dei più clamorosi, che non è passato inosservato fin da subito all’occhio attento dei fan, riguarda l’auto che si intravede in una delle scene iniziali del primo film La compagnia dell’anello .

La nuova versione

Nella sequenza in questione vediamo Frodo, l’hobbit protagonista della trilogia, e il fedele amico Sam abbandonare la Contea. Grazie alle inquadrature da lontano, gli spettatori più attenti non hanno potuto far a meno di notare una nuvola di polvere sulle strade in lontananza (in alto a destra delle foto): in molti hanno associato questo dettaglio alla presenza di una vettura che, indisturbata, viaggiava nell’immaginaria Terra di Mezzo (e con tanto di luce che riflette sulla carrozzeria e permette di intravedere una superficie metallica). Negli anni non sono mancati commenti relativi a questo errore, che ha fatto il giro della rete ed è arrivato fino alla produzione e al regista Peter Jackson, che ha fermamente smentito.

La riprova gli spettatori l’hanno avuta con l’uscita del Dvd originale: qui, infatti, non c’è alcuna traccia della nuvola di polvere e di tutti gli altri dettagli che facevano supporre la presenza di una vettura sulla scena. Questo ha alimentato le certezze dell’errore e della sua conseguente rimozione digitale. Errore che, alla fine, è stato ammesso dalla produzione e dal regista.

