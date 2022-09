Le gare tra monopattini elettrici diventano virali: che battaglie in pista! VIDEO

Avete mai sentito parlare dell' eSkootr Championship ? Si tratta di campionali a livello internazionale dedicati ai monopattini . Del resto, era solo questione di tempo prima che a bordo di tali mezzi ci facessero anche delle vere e proprie gare di velocità . Non stupisce quindi che siano nate competizioni come l'eSkootr. E nonostante l’affluenza di pubblico a queste gare sia ancora scarsa, il web è invece sempre molto accogliente con gli episodi degli di nota. E infatti il video postato sul profilo Instagram @gridmotors ci ha messo poco a fare il giro dei social. Casa è successo? Le sfide , a quanto sembra, sono decisamente agguerrite .

A differenza di quanto si possa immaginare, le gare professionistiche in monopattino non annoiano affatto, con i piloti che si danno battaglia l’un l’altro. Abbigliamento tecnico (tute, stivali e caschi integrali) e alta velocità, tra curve, sorpassi e incontri ravvicinati. I mezzi, poi, sono un po’ diversi da quelli che vediamo per strada: più robusti, possenti, con caratteristiche che ne accentuano l’aerodinamica. Non saranno le moto, e il paragone ovviamente non regge, ma per chi è amante dei monopattini queste gare possono davvero essere divertenti da vedere.

